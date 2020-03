Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,29 EUR +14,31% (13.03.2020, 15:05)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (13.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Auch die Evotec-Aktie habe es in den vergangenen Tagen heftig erwischt. Zeitweise habe der Biotech-Titel bei nur noch gut 18 Euro notiert. Noch im Februar habe die Aktie bei 26,77 Euro ein neues Mehrmonatshoch markieren können. Am Donnerstag sei das Papier bei 18,69 Euro aus dem Handel gegangen. Am heutigen Freitag sei es der Aktie gelungen, die wichtige 20-Euro-Marke zurückzuerobern. Das sei ein enorm starkes Zeichen. Mit einem Plus von 10,6 Prozent zähle Evotec auch zu den stärksten Aktien des Tages im MDAX.Bereits im Januar dieses Jahres habe der Wirkstoffforscher eine Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Basierend auf den vorläufigen, noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 erwarte Evotec nun für 2019 einen Anstieg des bereinigten Konzern-EBITDA um mehr als 25 Prozent (zuvor: Anstieg um etwa 15 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr (2018: 92,0 Mio. Euro).Wie DER AKTIONÄR bereits in den vergangenen Tage geschrieben habe - es bleibe dabei: Die derzeitige Schwäche bei Evotec sei langfristig eine hervorragend Kaufchance. Positiv sei außerdem zu werten, dass die Evotec-Aktie bei einer Erholung des Marktes zuletzt immer überproportional zulegen konnte. Das ist ein klares starkes Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2020)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:20,28 EUR +8,51% (13.03.2020, 14:53)