Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Evonik wolle mit dem Verkauf seines C4-Verbundes den Umbau vorantreiben. Zunächst stehe die rechtliche Verselbstständigung des Geschäfts an. Der Prozess werde einige Monate dauern, dann solle nach Möglichkeit ein Partner für den Bereich rund um petrochemische Zusätze für Kautschuk, Kunststoffe und Spezialchemikalien gefunden werden. Perspektivisch sei dann der Verkauf geplant.Das Segment stehe mit 1,8 Milliarden Euro für rund zwölf Prozent des Konzernumsatzes. Die meisten der gut 500 Angestellten würden im nordrhein-westfälischen Marl arbeiten. Zuvor habe die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.Der Schritt passe zur Strategie von Evonik-Chef, Christian Kullmann, sich auf die Spezialchemie zu konzentrieren und das schwankungsanfälligere Geschäft mit Standardprodukten abzugeben. Diese Geschäfte, für die im Grunde keine Wachstumsinvestitionen mehr geplant seien, habe Evonik vor einiger Zeit in der Sparte Performance Materials gebündelt. Dazu gehöre auch das Superabsorber-Geschäft rund um saugstarke Materialien etwa für Windeln, das für einen möglichen Verkauf bereits ausgegliedert worden sei.Wer bei der Dividendenperle bereits investiert ist, kann nach wie vor dabeibleiben (Stoppkurs: 24,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)Mit Material von dpa-AFX