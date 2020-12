Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,67 EUR +1,42% (01.12.2020, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,67 EUR +1,18% (01.12.2020, 12:19)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (01.12.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) weiterhin zu kaufen.Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen (Notfallzulassungen teilweise bereits beantragt) würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens auch der Evonik-Konzern mit seinem teilweise konjunktursensitiven Geschäftsmodell und der regionalen Aufstellung (Umsatzanteil Westeuropa Gj. 2019: 42%; Nordamerika Gj. 2019: 22%; in diesen Regionen sollten die Covid-19-Impfstoffe als erstes flächendeckend zur Verfügung stehen) profitieren sollte.Diermeier habe daher seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,13 (alt: 1,07) Euro; DPS 2020e: unverändert 1,15 Euro; berichtetes EPS 2021e: 1,50 (alt: 1,42) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,15 Euro).Ferner sei Evonik auf dem Wachstumsmarkt Wasserstoff aktiv und treibe den Konzernumbau (Übernahmen von Peroxy-Chem (Februar 2020) und Porocel (November 2020), strategische Optionen für das Baby-Care-Geschäft würden geprüft) weiter voran. Der Evonik-Mehrheitsaktionär RAG (nach Meinung des Analysten Stabilisierungsanker für das Management/die Strategie) habe insgesamt vier Umtauschanleihen auf Evonik-Aktien ausstehen, deren Wandlungspreise (>28 Euro; letzte Anpassung per 01.09.2020 infolge der Evonik-Dividendenzahlung erfolge) allerdings noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegen würden, jedoch die Anteilsreduzierungsambitionen dokumentieren würden (nach Erachten des Analysten ein Belastungsfaktor für die Evonik-Aktie).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: