Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

28,93 EUR -0,03% (14.01.2022, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

28,90 EUR +0,10% (14.01.2022, 11:43)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (14.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Mehr Biotenside für umweltfreundliches Spülmittel: Der MDAX-Konzern baue in der Slowakei eine Produktionsanlage für einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Standort Slovenska L'upca solle entsprechend ausgebaut werden, wie die Essener am Freitag mitgeteilt hätten. Seit Ende 2019 beliefere Evonik den Konsumgüterkonzern Unilever schon mit kleineren Mengen so genannter Rhamnolipide, die biologisch vollständig abbaubar seien. Daraus hergestelltes Spülmittel komme in den Testmärkten Chile und Vietnam gut bei den Konsumenten an, nun folge also der nächste Schritt."In Slovenska L'upca haben wir die wesentliche Biotechnologie- und Produktionskompetenz für die Produktion dieser Rhamnolipide", habe Harald Schwager, der für Innovation zuständige stellvertretende Konzernchef, im Gespräch mit Journalisten erklärt. So stünden an dem Standort seit fast drei Jahrzehnten Anlagen zur Herstellung verschiedener Stoffe durch Fermentation. Für die großvolumige Produktion der Rhamnolipide setze Evonik auf Maiszucker als Basis, der dann von Bakterien zu dem Tensid verstoffwechselt würden. Evonik forsche laut Schwager aber auch an anderen Zuckerarten sowie an anderen Rohstoffen als Grundlage für die Fermentation.Noch mache der Markt für biobasierte Tenside einen nicht nennenswerten Bruchteil des gesamten Tensid-Marktes aus, der laut Schwager ein Volumen im zweistelligen Milliardenbereich habe. Binnen rund zehn Jahren erwarte der Manager ein Wachstum des Biosegments auf eine Milliarde Euro. Zum Vergleich: Evonik wolle 2021 einen Umsatz von rund 14,5 Milliarden Euro erreichen.Aufgrund der relativ guten Perspektiven für Evonik und der Tatsache, dass aktuell Value-Aktien gesucht sind, bleibt die Dividendenperle ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link