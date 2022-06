Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,52 EUR +0,79% (02.06.2022, 12:53)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,55 EUR +1,07% (02.06.2022, 12:45)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (02.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern Evonik baue sein Geschäft mit Lipiden für mRNA-basierte Medikamente und Impfstoffe aus. Wie das im MDAX gelistete Essener Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe, werde am US-Standort Tippecanoe in Lafayette im Bundesstaat Indiana eine Anlage zur Lipidherstellung für 220 Millionen US-Dollar gebaut.Die US-Regierung beteilige sich daran mit bis zu 150 Millionen Dollar. Der Baubeginn sei für Anfang 2023 geplant, zwei Jahre später solle die Produktion starten.Lipide seien für die Herstellung von mRNA-basierten Arzneien von entscheidender Bedeutung: Diese Moleküle würden den Botenstoff der Mittel in eine Nanohülle einschließen, was es überhaupt erst ermögliche, den Wirkstoff an der richtigen Stelle im Körper freizusetzen. Evonik produziere bereits Lipid-Nanopartikel (LNP) für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer . Pharmaunternehmen würden LNPs aber auch für neuartige mRNA-Medikamente etwa gegen Krebs brauchen, an denen aktuell gearbeitet werde.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt eine attraktive Halteposition (Stoppkurs: 21,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)Mit Material von dpa-AFX