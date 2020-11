Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

21,67 EUR +0,37% (05.11.2020, 15:05)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

21,68 EUR +0,37% (05.11.2020, 15:19)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (05.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Essener Konzern habe am Dienstag Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Diese seien am Markt klar positiv aufgenommen worden. Die Evonik-Aktie habe sich im Zuge dessen von ihren jüngsten Tiefständen nach oben absetzen können. Dabei profitiere das Papier auch von einer ganzen Reihe positiver Analysteneinschätzungen."Der Aktionär" sei für die günstig bewertete Evonik-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Zuletzt sei sie aber deutlich unter Druck geraten. Die wichtige Unterstützung im Bereich von 20 Euro habe jedoch erfolgreich getestet werden können, was klar positiv zu werten sei. Wer bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,1%) bereits investiert sei, könne dabeibleiben. Der Stopp sollte zur Absicherung bei 19 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Evonik-Aktie: