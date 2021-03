Börsenplätze Evonik-Aktie:



04.03.2021



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (04.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Nach dem von der Corona-Krise geprägten Jahr 2020 gehe der Essener Konzern verhalten optimistisch ins neue Jahr. Evonik-Chef Christian Kullmann kalkuliere laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2021 mit einem Umsatz zwischen 12 und 14 Mrd. Euro sowie mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) i.H.v. 2 bis 2,3 Mrd. Euro. Das wäre im günstigen Fall mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen lägen in etwa in der Mitte der Spannen.2020 hätten die Folgen der Corona-Krise v.a. anfangs ins Kontor geschlagen. Die Autokrise und der Ölpreiseinbruch hätten insbesondere im ersten Halbjahr Spuren hinterlassen. Zudem seien die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin zum Jahresende hin erneut unter Druck geraten. Robuste Geschäfte etwa mit der Hygieneanwendungen sowie mit der Pharma- und auch der Windkraftbranche hätten das nicht vollständig auffangen können.Unter dem Strich entfalle auf die Aktionäre ein Gewinn von 465 Mio. Euro nach 2,1 Mrd. Euro im Vorjahr. Allerdings seien damals die hohen Erlöse aus dem Verkauf des Methacrylatgeschäfts enthalten gewesen. Die Dividende solle mit 1,15 Euro je Aktie stabil bleiben. Nach der jüngsten Kurserholung auf gut 29 Euro entspreche das einer Dividendenrendite von knapp 4%.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link