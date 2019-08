Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,58 EUR -5,32% (01.08.2019, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,59 EUR -5,06% (01.08.2019, 16:00)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (01.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 26 auf 24 Euro.Zunehmend bekommt Evonik die Auswirkungen der weltweiten konjunkturellen Abkühlung zu spüren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit den Q2-Zahlen seien die Markterwartungen verfehlt worden, und die Reaktion an der Börse sei entsprechend negativ ausgefallen. Zwar habe der Vorstand trotz der verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt. Strauß würde allerdings nicht überraschen, wenn die Ziele spätestens mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen kassiert würden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Evonik-Aktie von 26 auf 24 Euro, bleibt jedoch mit Blick auf die hohe Dividendenrendite, die im Interesse des Großaktionärs RAG-Stiftung liegt, bei seiner Halteempfehlung für den Titel. (Analyse vom 01.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Evonik Industries AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Evonik-Aktie: