Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (17.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die Evonik-Aktie weise bis dato eine negative September-Performance auf. Und auch heute befinde sich der MDAX-Wert auf der Verlierer-Liste. Dabei habe der Spezialchemie-Hersteller nicht nur mit robusten Zahlen für das zweite Quartal überrascht. Auch beim Thema "Konzernumbau" sei man auf einem guten Weg.Konkret habe die Neuaufstellung des Unternehmen zum Beginn des dritten Quartals folgendes Aussehen: Evonik gliedere sich nun in die vier Sparten Specialty Additives, Nutrition & Care, Smart Materials und Performance Materials. Die ersten drei Segmente sehe das Management als Wachstumsfelder. Sie würden unter anderem die Tierfutter- und Lebensmittelindustrie sowie die Pharmabranche bedienen, würdne aber auch Desinfektionsmittel, Materialien für den 3D-Druck und Flammschutzmittel herstellen.Im vierten Segment Performance Materials seien hingegen die Bereiche neu zusammengefasst worden, für die im Grunde keine Wachstumsinvestitionen mehr geplant seien, wie etwa das Baby-Care-Geschäft rund um saugstarke Materialien beispielsweise für Windeln. Stattdessen solle die Sparte auf höhere Gewinnmargen getrimmt werden. Damit würden die Geschäfte attraktiver für potenzielle Käufer.Doch zunächst habe sich die Geschäftsführung rund um Konzernchef Christian Kullmann nicht auf das Abstoßen von Geschäftsfelder konzentriert, sondern habe zugekauft. In den USA habe Evonik kürzlich den Experten für die Aufbereitung von Katalysatoren, Porocel, erworben. Mit der Übernahme baue das Unternehmen den Anteil der Spezialchemie am Konzern auf rund 80 Prozent aus. Bereits seit 2017 sei deren Anteil von knapp einem Fünftel auf heute rund vier Fünftel gestiegen. Das neue Kerngeschäft sei gerade in tristen Konjunkturzeiten oftmals robuster und profitabler als das Geschäft mit Standard- und Massenchemikalien.Durchaus stark sei auch die Tatsache, dass Evonik die Prognosen für 2020 zwischenzeitlich leicht nach oben korrigiert habe. Danach sollten beim Umsatz zwischen 11,5 bis 13,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,7 bis 2,1 Milliarden Euro erreicht werden - nach 13,1 Milliarden Euro beziehungsweise 2,15 Milliarden Euro 2019. "Wir sehen uns auf einem guten Weg, die Mitte der prognostizierten Spanne - das sind 1,9 Milliarden Euro - zu erreichen", habe Kullmann jüngst gegenüber dpa-AFX gesagt.Die bisherige September-Performance sollte Anlegern keine Sorgenfalten auf die Stirn treiben. "Der Aktionär" bleibe für den breit aufgestellten Chemieriesen weiterhin zuversichtlich gestimmt - diese Meinung vertrete auch der überwiegende Teil der Analysten-Gilde.Anleger sollten bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,9 Prozent) dabeibleiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wichtig: Stopp bei 19,00 Euro platzieren! (Analyse vom 17.09.2020)