Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

31,11 EUR -3,48% (25.09.2018, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

31,25 EUR +0,81% (25.09.2018, 11:12)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (25.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Die RAG-Stiftung habe erstmals ihren Anteil an Evonik Industries reduziert. In einem beschleunigten Platzierungsverfahren seien insgesamt 16,31 Mio. Evonik-Aktien zu einem Preis von 30,65 (Schlusskurs 24.09.: 32,23) Euro je Aktie verkauft worden, womit sich der von der RAG-Stiftung gehaltene Anteil von rund 68% auf nun 64,3% reduziere. Durch Verkäufe des Evonik-Anteils finanziere die Stiftung den Ausstieg aus dem deutschen Steinkohlebergbau. Langfristig möchte sie jedoch als strategischer Aktionär mit mindestens 25,1% an Evonik beteiligt bleiben. Ferner habe sie eine neue Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Evonik-Aktien (Laufzeit: sechs Jahre; Nennwert: 600 Mio. Euro; anfänglicher Umtauschpreis: 38,3125 Euro) ausgegeben. Insgesamt könnte die RAG-Stiftung ihren Evonik-Anteil zum aktuellen Kurs damit zusätzlich um rund 13 Prozentpunkte reduzieren.Die Evonik-Aktie stehe im heute erwartungsgemäß unter moderatem Abgabedruck. Letztlich habe sie aber überproportional zulegen können (drei Monate: +10%; relativ ggü. Stoxx Europe 600 Chemicals: +6 PP).Wegen der aktuellen Konstellation (erfreuliche Geschäftsentwicklung in H1/2018; daraus resultierende Ausblickanhebung; aber verhaltene Aussichten für H2/2018 infolge gestiegener konjunktureller Unsicherheiten; zunehmende Sorgen bzgl. Aktienüberhang durch weitere RAG-Anteilsverkäufe) hat das "halten"-Votum für die Evonik-Aktie Bestand, so Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 34,00 Euro. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Evonik-Aktie: