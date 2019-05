Börsenplätze Evonik-Aktie:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (28.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Zahlreiche Privatanleger, welche die Aktie des Chemieriesen BASF im Depot hätten, würden auf den DAX-Titel vor allem wegen der stetig steigenden Dividende setzen. Die Rendite liege aktuell bei stattlichen 5,3 Prozent. Heute dürften sich einige Anleger die Frage stellen, ob sich noch kurzfristig der Kauf der Aktie eines Rivalen lohne.Heute finde die Hauptversammlung von Evonik statt. Der Spezialchemiekonzern wolle 1,15 Euro je Aktie ausschütten, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau (25,30 Euro) eine ordentliche Rendite von 4,5 Prozent errechne. Um in den Genuss der Dividende zu kommen, müssten Anleger die Evonik-Aktie also heute noch vor Handelsschluss einsammeln. Doch lohne sich das?Grundsätzlich müssten Anleger wissen, dass die Evonik-Aktie zum morgigen Handelsstart zunächst mit einem Dividendenabschlag im Höhe der ausgeschütteten 1,15 Euro notiere. Dementsprechend wäre der Kauf heute quasi ein Nullsummenspiel. Oftmals werde ein Teil des Dividendenabschlags zwar schon am selben Handelstag wieder aufgeholt, dennoch sei die Rendite meist überschaubar.Daher stelle sich eher die Frage, ob es Sinn mache, mit der Evonik-Aktie eine Langfristig-Spekulation zu beginnen. Und auch hier sei eher Zurückhaltung angebracht. Evonik sei zwar stark aufgestellt und die Bewertung relativ günstig. Doch wie sämtliche Chemiekonzerne leide der MDAX-Titel unter der Nervosität an den Märkten bezüglich des Handelsstreits und auch einfach unter der schwächeren Konjunktur. Wie bei BASF oder Covestro dürfte auch Evoniks Gewinn 2019 und 2020 unter dem 2018er Niveau liegen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link