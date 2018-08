Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (07.08.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Die endgültigen Q2-Zahlen seien nach den bereits veröffentlichten vorläufigen Eckdaten - die besser ausgefallen seien als erwartet - ohne Überraschung geblieben. Für 2018 (Ausblick zu den Eckdaten erhöht) werde ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,60 und 2,65 Mrd. Euro prognostiziert. Beim Umsatz werde ein leichter Zuwachs erwartet. Das operative Ergebnis solle in erster Linie organisch wachsen. Zusätzliche positive Effekte würden aus Akquisitionen und Effizienzsteigerungen erwartet. Künftig sollten nach Ansicht des Analysten weiterhin die Integration der getätigten Übernahmen und die Steigerung der Profitabilität (Synergien, Kosteneinsparungen) im Fokus stehen (mittelfristiges Ziel für die EBITDA-Marge: 18% bis 20%). Für das Methacrylatgeschäft würden momentan strategische Optionen geprüft. Die Evonik Industries-Aktie habe auf Sicht von drei Monaten einen Kursanstieg von 6% verzeichnet und habe damit ggü. den Vergleichsindizes überproportional zulegen können.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Evonik-Aktie und das Kursziel von 34 Euro bekräftigt. (Analyse vom 07.08.2018)