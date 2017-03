Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,94 EUR +1,18% (23.03.2017, 12:30)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (23.03.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Paul Walsh von Morgan Stanley:Paul Walsh, Analyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) und erhöht das Kursziel von 34 auf 36 Euro.Das höhere Kursziel reflektiere geringeres Pensionsdefizit, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die aktuelle Marktschwäche beim Tierfuttereiweiß Methionin werde beim Essener Konzern gemildert durch die Stärke bei C4-basierten Produkten wie Butadien.Paul Walsh, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Evonik-Aktie bestätigt und das Kursziel von 34 auf 36 Euro angehoben. (Analyse vom 23.03.2017)Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:29,98 EUR +1,32% (23.03.2017, 11:56)