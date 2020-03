Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (05.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2019 (testiert) habe bei Umsatz moderat und beim EPS (berichtet/bereinigt) deutlich über den Analysten-Erwartungen gelegen. Das bereinigte EBITDA sei dagegen erwartungsgemäß ausgefallen. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2019 habe Evonik erfüllt. Der Dividendenvorschlag für 2019 (das fünfte Jahr in Folge unverändert) habe der Analysten-Prognose entsprochen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 weise ergebnisseitig (bereinigtes EBITDA) keine eindeutige Tendenz auf (-7% bis +7% y/y) und sei bezogen auf den Mittelwert moderat hinter der bisherigen Erwartung zurückgeblieben. Dem Zielmargenkorridor (bereinigte EBITDA-Marge: 18% bis 20%) habe sich das Unternehmen in 2019 trotz Rückenwinds durch IFRS 16 kaum (16,4% (Vj.: 16,2%)) annähern können. Daran sollte sich 2020 nicht viel ändern.Die Konjunkturrisiken hätten zuletzt v.a. wegen der Ausbreitung von Covid-19 zugenommen. Dagegen könnten vom anstehenden Kapitalmarkttag (01.04.) Impulse für die Evonik-Aktie ausgehen. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,51 (alt: 1,59) Euro; berichtetes EPS 2021e: 1,74 (alt: 1,84) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: