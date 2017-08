Tradegate-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (14.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF).Die Produktumsätze hätten die Prognosen der Analystin klar übertroffen. Es scheine, als ob Resveratrol der Hauptwachstumstreiber gewesen sei. Die Projektumsätze hätten jedoch deutlich unter ihrer Prognose gelegen. Gemäß dem Unternehmen sei der Grund dafür gewesen, dass zwei wichtige Partnerschaftsprojekte ihren Höhepunkt überschritten hätten.Die COGS habe wegen des höheren Umsatzes offensichtlich gesteigert werden können. Aber das Unternehmen habe die Betriebskosten um 5% senken können. Doch 3% der geringeren Kosten seien durch kapitalisierte Kosten bezüglich EverSweet bedingt gewesen. Am Ende des H1 habe Evolva über eine Nettoliquidität von CHF 34 Mio. verfügt.Evolva rechne mit mindestens einer Verdreifachung der Produktumsätze in GJ 2017. Aber die Projektumsätze dürften in H2/2017 im Vergleich zu H1/2017 geringer ausfallen. Die Barmittelabflüsse in GJ 2017 dürften in GJ 2017 insgesamt konsistent sowie durch die aktuelle Barmittelposition und die zusätzliche Finanzierung von Yorkville gedeckt sein.Es seien erste Schritte unternommen worden, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu führen - sowohl auf der Kostenseite als auch bei den Schwerpunkten. Nootkatone und EverSweet scheinen sich entsprechend den Prognosen unseres Modells zu entwickeln, so Bänziger. Die Zulassung von Nootkatone in den USA werde für das 2H18 erwartet, die Markteinführung von EverSweet stehe noch für 2018 auf dem Plan. Die Markteinführung von Resveratrol scheine schneller zu erfolgen als von ihr erwartet, aber die Projektumsätze seien deutlich niedriger. Die Analystin werde ihre Prognose entsprechend anpassen.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Evolva Holding-Aktie. Das Kursziel von CHF 0,65 werde überprüft. (Analysen vom 14.08.2017)Börsenplätze Evolva Holding-Aktie: