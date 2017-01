Börse Frankfurt-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (10.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Rating für die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) "under review".Evolva habe heute das versprochene Update zu EverSweet geliefert. Das Unternehmen habe angekündigt, dass die Einführung von EverSweet für 2018 geplant sei. Das Produkt werde hierfür zunächst in Cargills Standort in Blair produziert und danach evtl. an einen anderen Ort verlagert werden, der als Produktionsstätte für andere Evolva-Produkte dienen könnte. Die Neuausstattung des Blair-Werks werde daher weniger kostenintensiv als ursprünglich angenommen. Evolva rechne damit, dass für besonders kapitalintensive Produktionsvorgänge eine Drittfinanzierung nötig sein werde.JV in den Augen der Analystin ungewiss: Evolva gehe davon aus, die Verhandlungen mit Cargill bis im Frühling 2017 abschließen zu können. Sollte hierbei keine Einigung gefunden werden, die Evolva für wertschöpfend für seine Aktionäre erachte, werde sich das Unternehmen auf seine bereits lancierten Produkte Nootkatone und Resveratrol konzentrieren.Evolva rechne neu mit einem Umsatz 2016 von CHF 9 bis 10 Mio., da der technische Meilenstein mit Stevia nicht habe erreicht werden können und auch die Absatzzahlen von Nootkatone und Resveratrol niedriger ausgefallen seien als vorhergesagt. Der Barmittelbestand per Ende 2016 dürfte bei den anvisierten CHF 47 Mio. liegen. Ein Ausblick für 2017 werde zusammen mit dem Jahresbericht geliefert.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, überprüft ihr Rating (zuvor "buy") und ihr Kursziel (zuvor: CHF 1,16) für die Evolva Holding-Aktie. (Analyse vom 10.01.2017)Börsenplätze Evolva Holding-Aktie: