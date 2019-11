Börsenplätze Evolution Mining-Aktie:



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Evolution Mining-Aktie:

3,90 AUD +2,36% (26.11.2019, 06:11)



Tradegate-Aktienkurs Evolution Mining-Aktie:

2,394 EUR +4,09% (26.11.2019, 10:35)



ISIN Evolution Mining-Aktie:

AU000000EVN4



WKN Evolution Mining-Aktie:

A1JNWA



Ticker-Symbol Evolution Mining-Aktie:

WE7



Kurzprofil Evolution Mining:



Evolution Mining Limited (ISIN: AU000000EVN4, WKN: A1JNWA, Ticker-Symbol: WE7) ist ein australisches Goldunternehmen. Das Unternehmen betreibt, identifiziert und entwickelt Goldprojekte in Australien und Neuseeland. (26.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evolution Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Evolution Mining-Aktie (ISIN: AU000000EVN4, WKN: A1JNWA, Ticker-Symbol: WE7) unter die Lupe.Es gehe derzeit Schlag auf Schlag in der Goldbranche. Heute Nacht sei die nächste Übernahme gekommen: Der australische Goldproduzent Evolution Mining kaufe die Red Lake Mine von Newmont Goldcorp.375 Mio. Dollar lasse sich Evolution Mining den Kauf der Mine in Ontario kosten. Weitere 100 Mio. Dollar würden fällig, wenn Evolution weitere Ressourcen auf dem Projekt finde. Für Newmont Mining sei der Verkauf von Red Lake ein wichtiger Schritt. Der Konzern hatte angekündigt 1 bis 1,5 Mrd. Dollar durch den Verkauf von Assets erlösen zu wollen.Red Lake sei lange Zeit das Aushängeschild von Goldcorp gewesen. Hohe Goldgehalte, niedrige Kosten. In den vergangenen Jahren sei aber die Geologie komplizierter geworden, die Goldproduktion sei zurückgegangen, die Kosten seien gestiegen. Sicherlich hätten auch etwas die Investitionen in die Mine gefehlt, da Goldcorp nicht gerade in Geld geschwommen sei. Doch All-in-Kosten von zuletzt 1.600 Dollar hätten dafür gesorgt, dass das Projekt tief in den roten Zahlen festgesteckt habe.Evolution sei damit der nächste australische Konzern, der den Sprung nach Nordamerika wage. Zuvor hätten sich bereits Newcrest, Northern Star und auch St Barbara in Nordamerika eingekauft. Die Investoren hätten dies bei den australischen Produzenten auch gefordert, da diese vom Goldpreis in Australischen Dollar (AUD) profitiert hätten und oftmals eine deutlich bessere Bilanz ausweisen würden als ihre nordamerikanischen Pendants. Doch ob sich Evolution mit Red Lake einen Gefallen tue, müsse sich erst noch zeigen. Das Projekt sei Vieles, einfach jedoch auf keinen Fall, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link