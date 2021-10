Evergrande gelte als das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen. Der Konzern müsse Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht zu bezahlen. Zudem schulde Evergrande Kleinanlegern, darunter vielen Mitarbeitern, mehrere Milliarden Dollar. Der Konzern sei so groß, dass einige Experten eine "Ansteckungsgefahr" für die chinesische Wirtschaft und darüber hinaus befürchten würden.



Erst vergangene Woche habe Evergrande eine Bank-Beteiligung für zehn Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) verkauft, um sich etwas Luft zu verschaffen. Nach Presseberichten solle die Führung in Peking Lokalregierungen dazu aufgefordert haben, sich auf ökonomische und soziale Folgen einer möglichen Pleite des Konzerns einzustellen.



Nach Angaben des "Wall Street Journal" würden im ganzen Land rund 1,4 Millionen Käufer auf den Bau oder die Fertigstellung von Evergrande-Wohnungen warten. Die chinesische Regierung zögere aber, dem Immobilienriesen zu Hilfe zu kommen. Eigentlich wolle sie für Ordnung auf dem hoch spekulativen und boomenden Immobilienmarkt in China sorgen und könnte mit Evergrande ein Exempel statuieren wollen.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte dennoch stabil in die neue Handelswoche starten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Handel mit Aktien des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande und seiner Hausverwaltung an der Börse in Hongkong ist ausgesetzt worden, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Einen Grund habe die Hongkonger Börse in ihrer Mitteilung am Montag nicht genannt. Es sei das erste Mal in der jüngsten Liquiditätskrise des mit mehr als 300 Milliarden Dollar (258 Milliarden Euro) verschuldeten Unternehmens, dass der Handel mit seinen Aktien ausgesetzt worden sei.Wie der chinesische Online-Nachrichtendienst Cailian unter Hinweis auf informierte Kreise berichtet habe, wolle der chinesische Immobilienkonzern Hopson mit 51 Prozent eine Mehrheit an dem Hausverwaltungs-Arm Evergrande Property Services für mehr als 40 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet 4,4 Milliarden Euro) übernehmen. Der Cailian-Dienst gehöre zur staatlichen chinesischen Zeitung "Securities Times".