China versuche schon seit langem, der übermäßigen Fremdfinanzierung im Immobiliensektor entgegenzuwirken. Im August 2020 habe die chinesische Regierung die drei roten Linien für Immobilienentwickler eingeführt. Diese würden im Wesentlichen besagen, dass Immobilienentwickler bis 2023 drei Vorgaben erfüllen müssten: 1. Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten unter 70 Prozent; 2. Nettoverschuldungsgrad unter 100 Prozent; 3. Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten über 100 Prozent.



Unternehmen, die eine dieser drei roten Linien überschreiten würden, würden als gelb klassifiziert und könnten ihre Verschuldung nur um 10 Prozent pro Jahr erhöhen. Unternehmen, die zwei oder drei dieser Vorgaben nicht erfüllen würden, würden als orange oder rot klassifiziert und könnten ihre Verschuldung nur um 5 bzw. 0 Prozent erhöhen. Darüber hinaus habe die People's Bank of China (PBOC) im Dezember 2020 Obergrenzen für Immobilienkredite und -hypotheken von Banken eingeführt, die als Anteil ihrer gesamten ausstehenden Kredite definiert seien, um ein Überhitzen des Immobiliensektors zu verhindern.



Immobilienentwickler hätten in nur sechs Monaten erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung der Vorgaben dieser drei roten Linien bis 2023 gemacht. Evergrande sei Ende 2020 einer von drei Immobilienentwicklern gewesen, die als rot klassifiziert worden seien. Das Unternehmen habe zwar seinen Nettoverschuldungsgrad bis Mitte 2021 unter 100 Prozent senken können, doch die frei verfügbaren liquiden Mittel hätten Mitte 2021 gerade ausgereicht, um 40 Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Daher sei eine Liquiditätskrise des Unternehmens keine große Überraschung.



Bislang seien Zahlungsausfälle bei Anleihen in China sehr selten gewesen, was zu der Erwartung geführt habe, die Regierung werde immer einschreiten, um dies zu verhindern. Wirtschaftswissenschaftler würden einen solchen Fehlschluss als Moral Hazard bezeichnen: Eine Reihe von Anreizen führe dazu, dass Anleger unverhältnismäßige Risiken eingehen würden, da sie davon ausgehen würden, keine Verluste zu erleiden, falls die Risiken eintreten würden. Die Reduzierung des Moral Hazard könnte nicht nur zu einer effizienteren Allokation von Ressourcen führen, sondern vielleicht sogar zu einer besseren Finanzlage chinesischer Banken, da sie ihr Engagement im stark fremdfinanzierten Immobiliensektor weiter reduzieren würden.



Der Immobiliensektor und verwandte Sektoren würden knapp 29 Prozent zur Wertschöpfung der chinesischen Wirtschaft beitragen - gemessen an internationalen Standards ein hoher Wert. Die Beschränkung der Exzesse des chinesischen Immobiliensektors werde zweifelsohne kurzfristig zu einem langsameren BIP-Wachstum führen, da weniger Immobilien gebaut und verkauft würden. Und tatsächlich hätten einige Analysten angesichts der anhaltenden Abschwächung am Immobilienmarkt in den letzten Tagen ihre Prognosen für das BIP-Wachstum für 2022 um 0,2 bis 0,9 Prozentpunkte gesenkt. Es bestehe also das Risiko einer beträchtlichen Konjunkturverlangsamung in China.



Die Behörden würden diese Konjunkturverlangsamung allerdings sehr proaktiv steuern: Die PBOC habe über Offenmarktgeschäfte Liquidität zur Verfügung gestellt, um eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen zu verhindern, und man erwarte eine weitere Lockerung der Geld- und Fiskalpolitik im Laufe des Jahres. Diese Lockerungsmaßnahmen sollten eine lang anhaltende Konjunkturverlangsamung verhindern. Zudem dürfte dies langfristig zu einer Neuallokation von Ressourcen in produktivere Wirtschaftssektoren führen.



Die Anleihen von Evergrande hätten seit Ende Mai Kursverluste von über 66 Prozent verzeichnet und damit im gleichen Zeitraum Verluste von circa 17 Prozent im chinesischen Immobiliensektor und von 11 Prozent im gesamten chinesischen Markt für Hochzinsanleihen ausgelöst. Es sei aus Sicht des Marktes sinnvoll, angesichts der Absicht der Regierung, den Moral Hazard zu reduzieren und die Emittenten von Unternehmensanleihen - insbesondere im Immobiliensektor - zu mehr Finanzdisziplin anzuhalten, ein höheres Ausfallrisiko einzupreisen. Jedoch würden derzeit zu viele Anleihen chinesischer High-Yield-Emittenten als Stressed und Distressed Credit gehandelt, darunter auch zahlreiche Emittenten, bei denen eine Umschuldung unwahrscheinlich sei.



Carlos de Sousa, Strategist bei Vontobel, sei der Auffassung, dass es zu einem nahezu willkürlichen Ausverkauf des chinesischen Hochzinssegments gekommen sei, der viele ausgezeichnete Chancen für aktive Anleger biete, die über die Expertise und die notwendigen Ressourcen verfügen würden, um jeden Emittenten individuell und ausführlich zu analysieren. (Ausgabe vom 28.09.2021) (29.09.2021/ac/a/m)







