Hintergrund: Evergrande sei der zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas. Der Konzern habe Schulden von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft, Anleger würden einen Zahlungsausfall befürchten. Evergrande müsse Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht zu bezahlen. Der Konzern sei so groß, dass einige Experten eine "Ansteckungsgefahr" für die chinesische Wirtschaft und darüber hinaus befürchten würden.



Die Notenbank verfolge die Entwicklung, so Lagarde. "Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die jüngsten Aktienmarktentwicklungen in China, die sich auf die ganze Welt auswirkten. Aber in Europa und insbesondere im Euroraum wären die direkten Belastungen begrenzt."



Nach dem bislang starken Wochenverlauf schnaufe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Freitag zunächst etwas durch. Stabilisiere sich die Lage in China weiter und würden neue Hiobsbotschaften ausbleiben, dürfte der Leitindex auch in der kommenden Woche die 16.000-Punkte-Marke nicht aus den Augen verlieren.



Mit Material von dpa-AFX (24.09.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Europas Währungshüter halten die Auswirkungen der Krise des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) für Europa derzeit für begrenzt, so Michael Schröder von "Der Aktionär"."Im Moment sehen wir das auf China konzentriert", habe die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem US-TV-Sender CNBC gesagt. "Für Europa kann ich sagen, dass es nur begrenzt direkt betroffen ist."