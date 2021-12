Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande gerate weiter unter Druck. Chinas Regierung wolle nicht zur Rettung beitragen - und die Ratingagentur Fitch habe die Kreditwürdigkeit der Konzerne am Donnerstag heruntergestuft und vor einem Zahlungsausfall gewarnt. Das Hoffen der Börse habe nichts genützt.Trotz der Erschütterungen für die Immobilienbranche habe Chinas Zentralbankchef Yi Gang signalisiert, dass eine staatliche Rettungsaktion nicht vorgesehen sei. Nach Angaben der Notenbank habe der Gouverneur gesagt, die Risiken von Evergrande seien ein "Marktvorgang", mit dem angemessen "nach den Grundsätzen des Marktes und der Rechtsstaatlichkeit" umgegangen werde.Als ausgereiftes Finanzzentrum habe Hongkong ein effizientes System, solche Probleme anzugehen.Die Ratingagentur Fitch habe auf Berichte verwiesen, wonach Evergrande und der ebenfalls hoch verschuldete Immobilienkonzern Kaisa jüngste Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt hätten. Fitch habe Evergrande und Kaisa auf "Restricted Default" heruntergestuft, was so viel wie "eingeschränkter Kreditausfall" bedeute. Die Bewertung sei nur eine Stufe über der Einordnung für Zahlungsausfall.Die Entscheidung Pekings komme überraschend, habe der Markt doch mit einem Auffangen von Evergrande gerechnet. Stattdessen erhöhe die Regierung nun den Druck auf die Behörden, Vorschläge für die Umstrukturierung zu machen. Klappe dies nicht und komme es zu einem Dominoeffekt, werde Peking aller Wahrscheinlichkeit aber doch eingreifen. Die Folgen eines Flächenbrandes könnten für Chinas Konjunktur und für das Finanzsystem verheerend sein.Anleger sollten auf jeden Fall die Finger von der Evergrande-Aktie lassen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)