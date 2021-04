Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

8,425 EUR +14,08% (28.04.2021, 19:03)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (28.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Everfuel treibe seine ehrgeizige Expansionsstrategie voran: Am Dienstagabend habe die Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G)-Beteiligung ihren Plan für ein schwedisches Wasserstoff-Tankstellennetz vorgestellt. Das noch junge Unternehmen plane bis Ende 2023, insgesamt 15 strategisch positionierte Tankstellen für den emissionsfreien Transport zu errichten. Die Chancen stünden gut, dass auch Nel davon profitieren werde.Im Rahmen einer groß angelegten Investitions-Offensive wolle Everfuel 1,5 Milliarden Euro in die Entwicklung der grünen Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Europa stecken. Dabei solle bis 2030 ein Umsatz von einer Milliarde Euro aus dem Verkauf von Wasserstoff an eigenen Tankstellen generiert werden.Hierzu werde zukünftig ein skandinavisches H2-Tankstellennetz aufgebaut, das zunächst die Hauptverkehrskorridore zwischen Norwegen, Schweden und Dänemark abdecke. Nach der Vorstellung des Plans für Norwegen sei nun der nächste Schritt für das Nachbarland Schweden gefolgt.Nach einer scharfen Korrektur und einer Halbierung des Börsenwerts könne Everfuel von der Meldung stark profitieren. Die Aktie beende den Handel an der Börse in Oslo mit einem Plus von 13 Prozent. Angesichts der immer noch ambitionierten Bewertung von 600 Millionen Euro setzen Anleger die Everfuel-Aktie auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2021)