Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

9,19 EUR +58,45% (30.11.2020, 10:24)



Oslo Stock Exchange Merkur Market-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

54,57 NOK +29,31% (27.11.2020, 16:25)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (30.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Die unglaubliche Rally beim Wasserstoff-Börsenneuling setze sich am Montag fort. Von Unternehmensseite gebe es allerdings keine Neuigkeiten zu berichten. Offenbar treffe nach wie vor eine rege Nachfrage nach Everfuel-Aktien auf eine geringe Verfügbarkeit, da sich der Großteil der Anteile in festen Händen befinde.Die Aktien des Wasserstoff-Spezialisten hätten erst vor wenigen Wochen im Rahmen des Börsengangs bei 22 NOK (Norwegische Kronen; 2,08 Euro) platziert werden können, der erste Handelstag sei durchwachsen verlaufen. Seitdem befinde sich der Wert allerdings im Höhenflug. Inzwischen würden auf der Handelsplattform Tradegate Kurse von gut 6,50 Euro abgerufen. Ergo: Die Everfuel-Aktie habe sich seit dem Listing am Merkur Markt der Osloer Börse vor wenigen Wochen mittlerweile mehr als verdreifachen können.Bei Kursen von 6,50 Euro werde Everfuel mit einem Börsenwert von knapp 476 Mio. Euro gehandelt. Bei all den rosigen Langfrist-Aussichten des Unternehmens: In der aktuellen Phase, in der sich Everfuel befinde, sei diese Bewertung einfach zu hoch.Auf dem aktuellen Niveau sollten interessierte Anleger bei der spekulativen Everfuel-Aktie nicht mehr zugreifen. Investierte Anleger könnten einen weiteren Teil der Position verkaufen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link