Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (03.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Wasserstoff bleibe ein gefragtes Thema an der Börse. Davon profitiere der Börsenneuling Everfuel, an dem Nel mit knapp 17 Prozent beteiligt sei. Everfuel habe nun einen neuen Auftrag von Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) für ein Pilotprojekt in Dänemark bekommen, welches Anfang 2021 in Betrieb gehen solle.Der grüne Wasserstoff werde von einer Siemens Gamesa-Windturbine erzeugt, die mit einem Elektrolyseur verbunden sei, der im "Inselbetrieb" betrieben werden könne und eine Elektrolyseeinheit ohne Verbindung zum Stromnetz antreibe, so Everfuel. Das Projekt werde im westdänischen Brande realisiert."Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Everfuel. Es wird das erste Mal sein, dass wir die Wasserstoff-Wertschöpfungskette von der Erzeugung erneuerbarer Energie und der Elektrolyse über die Verteilung auf unseren eigenen Hochleistungs-Wasserstoffanhängern und die Lieferung an unsere Tankstellen miteinander verbinden", so Everfuel Jacob Krogsgaard. "Dies ist unser erster Beweis für die Kommerzialisierung einer wirklich grünen Wasserstoff-Wertschöpfungskette."Everfuel partizipiere damit an einem weiteren interessanten Projekt. Jedoch sei im Aktienkurs schon einiges eingepreist. Der Markt bewerte den Wasserstoff-Neuling aktuell mit einem Börsenwert von gut 450 Mio. Euro. Gut möglich, dass der Titel nach dem massiven Anstieg weiter korrigiere.Engagierte Anleger halten an der verbleibenden Position fest, Zukäufe sollten zurückgestellt werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 3,40 Euro sichere die Position bei der Everfuel-Aktie nach unten ab. (Analyse vom 03.12.2020)