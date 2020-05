Auch in der Geldpolitik bestünden Unterschiede. Während die FED bereits mehrmals und bisweilen möglicherweise überstürzt die "Bazooka" ausgepackt habe, sorge die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihren offiziellen Sitzungen tendenziell eher für Enttäuschung. So habe Christine Lagarde auf der Sitzung vom 30. April mit ihrem unsicheren Auftritt und den vom Markt als zu schwach beurteilten Maßnahmen sowohl in der Form als auch in der Sache nur schwer überzeugen können.



Komplettiert werde das Ganze durch ein explosives Urteil des deutschen Verfassungsgerichts. Auf Antrag euroskeptischer Kläger habe der Karlsruher Gerichtshof die EZB aufgefordert, die Angemessenheit ihres Wertpapierkaufprogramms PSPP (Public Sector Purchase Programme) im Verhältnis zum wirtschaftlichen Risiko zu begründen. Zwischen den Zeilen gehe es um eine Prüfung, ob die EZB durch die Überfinanzierung der europäischen Wirtschaft nicht ihr Mandat überschritten habe. Gleichzeitig habe das deutsche Verfassungsgericht gedroht, weitere Anleihekäufe durch die Bundesbank zu blockieren.



Zwar beziehe sich das Urteil auf die 2015 aufgelegten Kaufprogramme und nicht auf das im Zuge der Covid-19-Krise aufgelegte PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), doch werfe es kein gutes Licht auf den Zusammenhalt in Europa. Auch wenn es klug gewesen sein möge, dass die EZB auf ihrer letzten Sitzung keine Neuigkeiten verkündet habe und sich so die Möglichkeit gelassen habe, ihre Reaktion an die tatsächlichen Folgen der Krise für die Wirtschaft anzupassen, sei dennoch zu befürchten, dass sie mit der Stützung der Konjunktur in Europa zu sehr in Verzug gerate.



Die politischen Unstimmigkeiten, die fehlenden Absprachen, die Schwerfälligkeit sowie das Zaudern und die Fehler in der Geldpolitik kamen den Alten Kontinent im vergangenen Jahrzehnt teuer zu stehen, insbesondere im Vergleich zu den USA, so die Experten von La Financière de l'Échiquier. In letzter Zeit hätten die Europäer zwar eine verbesserte Reaktionsfähigkeit beweisen können, im Hinblick auf die politische Führung Europas herrsche jedoch weiterhin Sorge. Es wäre nun angebracht, diese Zweifel möglichst rasch auszuräumen. (13.05.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - 12,4 Prozent: So groß ist der Performance-Unterschied zwischen dem S&P 500, dem Leitindex der US-Börse, und dem EURO STOXX 50, seinem europäischen Pendant, seit der Talsohle des US-Marktes am 23. März 2020, so Enguerrand Artaz, Fondsmanager, La Financière de l'Échiquier.Seit Jahresbeginn sei der Abstand in etwa gleichgeblieben: Der US-Markt übertreffe den europäischen Markt um zwölf Prozent (S&P 500 -11,3 Prozent und EURO STOXX 50 -23,3 Prozent). Diese Underperformance der europäischen Aktien habe vor allem politische, makroökonomische und geldpolitische Gründe.