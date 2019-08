Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Februar befindet sich der Umfragesaldo für den Einkaufsmanagerindex (PMI) aus dem Verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone im kontraktiven Bereich unterhalb von 50 Indexpunkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Noch schwächer dürfte das Ergebnis für die stark exportorientierten Betriebe in Deutschland ausfallen (HSBC-Prognose: 42,5). Etwas besser sehe die Lage im weniger von den globalen Aspekten betroffenen Dienstleistungssektor aus. Die Stimmung drohe aber auch hier weiter nachzugeben, je länger die Situation im industriellen Sektor angespannt bleibe oder sich weiter verschärfe. Die Service-PMI-Daten für August dürften in dieser Hinsicht mehr Klarheit darüber liefern, ob es Anzeichen für eine negative Ansteckung gebe und sich dadurch die wirtschaftlichen Perspektiven weiter eintrüben würden.Da sich bei den Belastungsfaktoren zuletzt keine Verbesserung ergeben habe, werde allgemein mit einem weiteren Rückgang der PMI-Umfrageergebnisse gerechnet. Trübe sich das Bild noch stärker ein als im Konsens unterstellt, drohe dem Euro zum US-Dollar ein Test der psychologisch wichtigen Marke von 1,10 USD. (22.08.2019/ac/a/m)