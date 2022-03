Auch die nun geplante enorme Steigerung des Militärhaushalts - nicht nur in Deutschland - sowie die so offensichtliche Notwendigkeit einer besser diversifizierten Energieversorgung würden grundsätzlich zu wachstumserhöhenden Investitionen führen. Aufgrund von langwierigen Planungs-, Vergabe- und Produktions- bzw. Bauprozessen dürften sich jedoch positive Effekte vieler Projekte erst in den kommenden Jahren einstellen.



Die Analysten würden zwar weiterhin im Zuge der Lockerung von Pandemiemaßnahmen ab Frühjahr umfangreiche Nachholeffekte erwarten, die die Konjunktur stimulieren würden. Dennoch müssten sie aufgrund der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft für das laufende Jahr von 3,6% auf nun kalenderbereinigt 2,8% senken. 2023 dürfte der negative Effekt mit zwei Zehntel auf 2,1% geringer ausfallen. Für die Eurozone würden die Analysten jetzt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 3,3% (zuvor: 3,9%) in diesem und 2,1% (2,2%) im nächsten Jahr rechnen.



Die Prognoseunsicherheit bleibe sehr hoch. Abwärtsrisiken für die Wachstumsprognosen bestünden vor allem für den Fall einer Unterbrechung der Energieversorgung. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von Erdgas und Rohöl aus Russland wäre gerade Deutschland hiervon überdurchschnittlich betroffen, sodass dann sogar eine Rezession nicht auszuschließen wäre. Bereits sehr starke preisliche Turbulenzen auf den Energiemärkten hätten stärkere negative Auswirkungen.



Das niedrigere Wirtschaftswachstum in den europäischen Staaten erkläre sich auch durch die infolge des Krieges zusätzlich erhöhte Inflation. Dies belaste die Realeinkommen der privaten Haushalte und die Kosten der Unternehmen für Vorprodukte würden steigen. Mit einer Eintrübung des Geschäfts- und Konsumklimas müsse daher gerechnet werden.



Mit Kriegsbeginn seien die Gasnotierungen nochmals deutlich gestiegen und der Preis der Ölsorte Brent liege aktuell bei 115 US-Dollar pro Barrel. Auch werde die Substitution von Gütern aus Russland teilweise zu höhere Kosten führen. Für Agrarrohstoffe wie Weizen müsse mehr bezahlt werden - immerhin gehöre die Ukraine zu den weltweit größten Produzenten dieses wichtigen Nahrungsmittels. Ohne Überflugrechte würden sich viele Flugdestinationen verteuern.



Aufgrund dieser vielfältigen preissteigernden Effekte würden die Analysten ihre Inflationsprognosen nochmals anheben. Für Deutschland würden sie nun für dieses Jahr einen Anstieg der Verbraucherpreise von durchschnittlich 4,6% (bisher 4,2%) und 2,7% (2,6%) im nächsten Jahr erwarten. Für die Eurozone würden die Prognosewerte nun 4,8% (4,3%) bzw. 2,5% (2,4%) betragen. (07.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ukraine-Krieg und die scharfen Sanktionen belasten die EU-Länder und andere europäische Staaten wie Großbritannien und Schweden, so die Analysten der Helaba.Die Exporte nach Russland dürften deutlich sinken, während die Energieimporte aus heutiger Sicht aufrechterhalten würden. Der Handelssaldo der einzelnen Länder mit Russland verschlechtere sich also. Deutschland habe zuletzt nur knapp 2% seiner Ausfuhren nach Russland geliefert - vor der Krim-Annexion 2014 habe der Anteil über 3% gelegen. Dies sei im europäischen Vergleich immer noch einer der höchsten Exportanteile, der nur von Polen und Tschechien übertroffen werde. Die negativen Effekte der Sanktionen auf die Exportwirtschaft dürften kurzfristig überschaubar bleiben, weil beispielsweise die deutsche Industrie aufgrund von Lieferproblemen einen hohen Auftragsbestand angesammelt habe. Würden nun Lieferungen nach Russland wegfallen, könnten teilweise Aufträge aus anderen Ländern rascher bedient werden.Entscheidender könnten dagegen die Belastungen durch zusätzliche Zulieferprobleme werden. Bereits jetzt würden fehlende Vorprodukte aus der Ukraine zu einem Stillstand in einigen deutschen Automobilwerken führen. Eine Unterbrechung der wichtigen Bahnverbindung zwischen China und Duisburg würde erhebliche logistische Schwierigkeiten verursachen. Insgesamt werde der Krieg in Europa die Stimmung der Unternehmen voraussichtlich beeinträchtigen und letztlich die Investitionstätigkeit dämpfen.