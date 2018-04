Der aktuelle Konjunkturaufschwung habe im Jahr 2013 eingesetzt und sei zunächst für eine lange Zeit wenig dynamisch verlaufen. Doch seit Ende 2016 habe die Erholung stark an Fahrt gewonnen und seither lägen die BIP-Steigerungsraten deutlich über dem langjährigen Schnitt. Inzwischen liege den Schätzungen der Analysten zufolge das gesamtwirtschaftliche Outputniveau in einigen Ländern über dem langfristigen Trend. Auch für die gesamte Währungsunion habe sich die sogenannte Outputlücke wohl geschlossen. Dies lasse darauf schließen, dass die Konjunkturdynamik nunmehr ihren Höhepunkt erreicht habe. Dennoch rechnen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG dieses Jahr und insbesondere in der ersten Jahreshälfte mit einer ungebrochen starken Wirtschaftsentwicklung.



Immerhin kämen weiterhin sich gegenseitig verstärkende Effekte zum Tragen (steigende Beschäftigung erhöhe das verfügbare Einkommen der Haushalte und somit die Konsumnachfrage, die positiven Absatzaussichten würden zu einer Steigerung der Investitionen und des Personalstands führen), die das BIP-Wachstum befeuern würden. Früher oder später sei aber die in den Jahren zuvor aufgestaute Konsum- und Investitionsnachfrage aufgeholt. Sobald dieser zusätzliche Rückenwind abflaue, werde das Wachstumstempo einen Gang zurückschalten, was in der BIP-Prognose der Analysten für das kommende Jahr zum Ausdruck gebracht werde. Ein anhaltender Boom könnte nur mit nicht nachhaltigen Entwicklungen inklusive starkem Aufbau des privaten oder/und öffentlichen Verschuldungsgrads erkauft werden.



Die Inflationsrate sei in den ersten beiden Monaten des Jahres wenig überraschend zurückgegangen und habe weiterhin deutlich unter dem Zielbereich der Europäischen Zentralbank gelegen. Die Notenbank dürfte aber vor allem enttäuscht sein, dass auch die Kernrate (Teuerung ohne Energie und Lebensmittel) seit April 2017 mit knapp über 1% p.a. keine Aufwärtstendenz ausweise. Für die anhaltend niedrige Teuerung seien zum ersten strukturelle Effekte verantwortlich. Die zunehmende internationale Arbeitsteilung und der steigende internationale Warenhandel würden nachhaltig den Preisdruck verringern. Zum zweiten sei die Inflationsentwicklung träge. Vor allem der starke Rückgang der Energiepreise im Jahr 2015 und 2016 habe aufgrund indirekter Effekte (kostendämpfend bei anderen Konsumgütern) und Zweitrundeneffekte (niedrige Inflation führe zu geringen Lohnzuwachs in der Folgeperiode) wohl bis zuletzt nachgewirkt. Allerdings würden die Energiepreise nach Meinung der Analysten im weiteren Verlauf die Teuerung weniger prägen und auf Basis ihrer Ölpreis- und Wechselkursprognose im Schnitt die Inflation weder befeuern noch dämpfen.



Vielmehr sollten die zyklischen Faktoren in den Vordergrund treten. Die anhaltende Abnahme der Arbeitslosigkeit sollte erstens in Zukunft zu einem stärkeren Lohnwachstum führen. Die hohe Kapazitätsauslastung dürften Unternehmen zweitens verstärkt für Preiserhöhungen nutzen. In Summe dürfte die Gesamtrate bereits im Frühjahr merklich zulegen und sich für den Rest des Jahres um die Marke von 1,5% p.a. bewegen. Die Kernrate sollte bis Jahresende eher graduell nach oben klettern. Aufgrund des anhaltenden Konjunkturaufschwungs sollte im Jahr 2019 der Preisauftrieb weiter zulegen und im Schnitt höher ausfallen als dieses Jahr. (Ausgabe April 2018) (04.04.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Aussagekräftige Konjunkturumfragen für die Eurozone weisen einen langjährigen Aufwärtstrend aus, der diese Frühindikatoren auf ein deutlich überdurchschnittliches Niveau geführt hat, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einige hätten in den vergangenen Monaten sogar den höchsten Wert seit Beginn ihrer Erhebung erreicht. Mit den jüngsten Rücksetzern sollte aus Sicht der Analysten nunmehr die allgemeine Aufwärtstendenz ein Ende gefunden haben. Es dürfte eine Phase folgen, in der Stimmungsindikatoren in Summe nach unten tendieren, dabei aber auf einem ansprechenden Niveau verbleiben würden. Zudem dürfte bei den Umfragen ein eher erratischer Wechsel zwischen Verbesserung und Rückgang zu beobachten sein. Das von den Analysten erwartete Muster entspreche einer Reifephase im Konjunkturzyklus.