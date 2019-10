Zweitens sei der Euro in diesen 20 Monaten dramatisch gesunken, von 1,25 gegen US-Dollar im Januar 2018 auf 1,08. Dieser Einbruch von 13% dürfte sich ebenfalls positiv auf die europäischen Exporte, insbesondere für Deutschland, ausgewirkt haben. Zum Vergleich: Der Renminbi habe im gleichen Zeitraum ebenfalls 13% verloren und das Vertrauen der Anleger in China aufgrund der positiven Effekte dieser Währungsschwankungen auf seine Wirtschaft gestärkt.



Drittens zeige die EZB im Gegensatz zu 2011 weiterhin ihre Einsatzbereitschaft. Dies sollte sich positiv auf den europäischen Immobilienmarkt auswirken und die Euro-Bullen in Schach halten, da die neue Runde der QE die Geldmenge erhöhen werde.



Schließlich werde die neue EZB-Präsidentin Lagarde voraussichtlich weitere Steueranreize befürworten. Die Länder mit dem größten Haushaltsüberschuss (hauptsächlich Deutschland) könnten in Versuchung kommen, ihre Staatsverschuldung zu negativen Kosten zu erhöhen, um die Infrastrukturausgaben, die sie jetzt dringend benötigen würden, zu finanzieren.



Als letztes Element sähen die Experten von Unigestion einen übermäßigen Pessimismus an den Märkten, der dazu geführt habe, dass Hedging Assets extrem teuer geworden seien. Dies gelte umso mehr für europäische Vermögenswerte.



Die Stimmung bleibe trotz der Erholung nach dem Zusammenbruch im vierten Quartal 2018 negativ. Dies veranlasse Investoren, Gewinne mitzunehmen und sich abzusichern. Der Equity Skew sei derzeit so hoch wie im Januar 2018: Ein klares Zeichen dafür, dass Investoren Schutz suchen würden. Auch die Portfoliopositionierung in europäischen Aktien habe sich stetig verringert, wie die Analyse des Beta von Multi-Asset-Portfolios in US- und europäischen Aktien zeige. Während Anleger erst vor kurzem (seit Juli 2019) ihre Bestände in US-Aktien reduziert hätten, hätten sie bereits im Januar 2018 europäische Aktien aufgegeben und ihre Anlagen dort seither stetig reduziert (gemessen am Beta eines Pools von Multi-Asset-Fonds vom S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bis zum EURO STOXX-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814)).



Die Experten von Unigestion sähen diese Situation umso mehr bei regionalen Aktien, wo die Bewertungen sehr uneinheitlich aussähen. Nach unseren Schätzungen, die ein großes Spektrum von Bewertungskennzahlen wie Preis-Buch-Verhältnis, Ertragsrendite oder Umsatz-Buch-Verhältnis abdecken, besteht nun ein großer Unterschied zwischen den sehr teuren US-Aktien (über ihrem 80. historischen Perzentil) und den sehr billigen japanischen und Schwellenländeraktien (30. Perzentil), so die Experten von Unigestion. Interessanterweise lägen europäische Aktien im höheren Bereich, ohne dabei so teuer zu sein wie US-Aktien (70. Perzentil). In der Vergangenheit (1990 bis 2018) hätten europäische Aktien bei Erreichen dieses Werts in den folgenden drei bis sechs Monaten eine positive Performance erzielt. Darüber hinaus würden die meisten der von den Experten von Unigestion verwendeten Kennzahlen auf zukunftsorientierten Ergebnissen/Umsätzen basieren, die für europäische Aktien derzeit sehr pessimistisch seien. Sollten sich diese Zahlen in der kommenden Berichtssaison verbessern, könnten diese Bewertungen sogar noch niedriger ausfallen als heute.



Nach Meinung der Experten von Unigestion sei es noch zu früh, die Wende für europäische Vermögenswerte auszurufen, und die Experten hätten ihren Pessimismus vorerst nur abgeschwächt, während sie gleichzeitig das Exposure zu globalen Aktien statt zu lokalen erhöhen würden. Europäische Aktien hätten jedoch ein größeres "Value"-Gewicht als andere Indices. Ein vollendeter Makro-Tiefpunkt in Europa könnte eine "Value"-Rally auslösen und zu einer Outperformance der europäischen Aktien führen. Sollte sich die makroökonomische Situation verbessern, könnte dies zu einem interessanten Anlagethema werden, das unsere positive Ausrichtung auf Growth Assets verstärkt, so die Experten von Unigestion. (Ausgabe vom 15.10.2019) (16.10.2019/ac/a/m)







