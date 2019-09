Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für die Eurozone im September haben die Erwartungen klar enttäuscht, so die Analysten von Postbank Research.



Im Verarbeitenden Gewerbe sei das Stimmungsbarometer kräftig von 47,0 auf 45,6 Punkte gesunken und damit wieder deutlicher in kontraktives Terrain. Dies sei dem EWU-Serviceindex mit einem Rückgang von 53,5 auf 52,0 Zähler zwar weiterhin erspart geblieben, was aber nichts daran ändere, dass die Wachstumssignale für den EWU-Dienstleistungssektor nur noch als sehr verhalten einzustufen seien. Maßgeblicher Treiber der negativen Entwicklung im September sei Deutschland gewesen. Hier sei der Manufacturing-PMI gleich um 2,1 auf nur noch 41,4 Punkte zurückgefallen. Niedriger habe der Indikator letztmals im Krisenjahr 2009 gelegen, nachdem er selbst in der milden Rezession 2012 ein etwas höheres Niveau habe behaupten können.



Zudem gebe es in den Daten Anzeichen gegeben, dass schon länger existierende Sorgen, dass die Krise in der deutschen Industrie auch auf den Dienstleistungssektor übergreifen könnte, sich bewahrheiten würden. So habe der deutsche Serviceindex im September noch deutlicher als sein Pendant für die Industrie um 2,3 auf 52,5 Punkte nachgegeben. Auch wenn er sich damit immer noch jenseits der Expansionsschwelle von 50 Punkten behaupte - es sei nicht zu verleugnen, dass die primär aus den außenwirtschaftlichen Belastungen resultierenden Bremsspuren in der Industrie offenkundig immer mehr auch den Dienstleistungssektor in Mitleidenschaft ziehen würden. Der Composite-PMI sei zudem von 51,7 auf 49,1 Zähler gesunken und damit unter die Expansionsgrenze. Hoffnungen, dass die deutsche Wirtschaft nach Schrumpfung im Sommerhalbjahr nachfolgend wieder deutlich Fahrt aufnehmen werde, sei mit den gestrigen Daten zunächst eine weitere Absage erteilt worden.

(24.09.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.