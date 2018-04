Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach zwei spürbaren Monatsrückgängen in Folge haben sich die Einkaufsmanagerindices (PMI) in der Eurozone im April gemäß der Schnellschätzung des Markit Instituts stabilisiert, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Composite PMI mit 55,2 Punkten unverändert geblieben. Dabei habe der Index im Verarbeitenden Gewerbe um 0,6 auf 56,0 Punkte nachgegeben, im Dienstleistungssektor habe ein Anstieg um 0,1 auf 55,0 Punkte verzeichnet werden können. Damit lägen die Umfrageergebnisse weiter klar im Expansivbereich, die BIP-Dynamik aus 2017 mit Quartalszuwachsraten zwischen 0,6% und 0,7% werde sich im laufenden Jahr aber kaum wiederholen lassen. (24.04.2018/ac/a/m)





