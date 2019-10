Die Industrieproduktion dürfte auch im Q3 zurückgehen (0,6%) und in den Folgequartalen wieder leicht anziehen (+0,2% im Q4 und+ 0,3% im Q1 2020).



Im Prognosezeitraum wird für das BIP des Euroraums ein Zuwachs von 0,2% im Q3 und eine leichte Beschleunigung im Q4 und Q1 2020 erwartet (jeweils +0,3%).



Der Haupttreiber der BIP-Expansion wird weiterhin der private Konsum sein, der von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt gestützt wird. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Q2 um 0,2% und die Arbeitslosenquote blieb unverändert gegenüber Juni bei 7,5%. Auch die Zahl der freien Stellen verzeichnete im Q2 den höchsten Wert. Insgesamt dürften die privaten Konsumausgaben über die kommenden Quartale stetig mit 0,3% expandieren. Im Q3 ging die Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe weiter zurück. Die Bruttoanlageinvestitionen dürften im Q3 leicht zurückgehen (-0,1%) und sich im Q4 und im Q1 2020 wieder etwas erholen.



Inflation stabil auf niedrigem Niveau



Angesichts der sich verschlechternden Konjunktur- und Inflationsaussichten hat die Europäische Zentralbank (EZB) kürzlich eine Senkung der Einlagenzinsen und eine Rückkehr zur quantitativen Lockerung beschlossen. Der Preisdruck ist aufgrund der schwachen Konjunktur derzeit moderat. Im August lag die Inflationsrate, gemessen als jährliche Veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), bei 1,0%. Die Inflation dürfte im Q3 bei 1,0% verbleiben, im Q4 auf 1,1% geringfügig steigen und sich im Q1 2020 auf 1,4% beschleunigen. Die Inflationsprognose basiert auf der technischen Annahme, dass der Ölpreis (Brent) bei 62 USD pro Barrel stabil ist und der Euro-Dollar-Kurs im Prognosezeitraum bei 1,10 bleibt.



Risiken aus dem globalen Umfeld



Die größten Risiken für die Prognose ergeben sich aus geopolitischen Turbulenzen. Dazu zählen die erhöhte Unsicherheit durch internationale Handelskonflikte, die ungünstige politische Entwicklung in Großbritannien mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit und die jüngsten Ölangriffe. Da die Aussichten für den Welthandel nach wie vor negativ sind, könnte sich die Konjunktur vor allem in Deutschland weiter verschlechtern. Die Exporte und die Produktionstätigkeit dürften dann noch mehr unter Druck geraten. Dies hätte negative Auswirkungen auf den Rest des Euroraums. (01.10.2019/ac/a/m)





