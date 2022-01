Hannover (www.aktiencheck.de) - Der wirtschaftliche Aufholprozess in der Eurozone hat sich im 4. Quartal 2021 deutlich moderater - aber immerhin - fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.



Das BIP-Wachstum habe bei 0,3% Q/Q gelegen. Die aktuelle Corona-Welle mit erneuten Restriktionen habe zwar die Konjunktur beeinträchtigt, jedoch deutlich geringfügiger als noch im letzten Winter. So sei eine signifikante Entschleunigung zu konstatieren, dass aber trotz Omikron, Lieferkettenproblemen und Energiepreisanstieg überhaupt ein positives Wachstum zu Stande gekommen sei, dürfe schon als erfreulich bezeichnet werden.



Frappierend seien die bemerkenswerten Divergenzen zwischen den Ländern der Eurozone: Während das BIP in Deutschland (und Österreich) geschrumpft sei, habe es in den anderen Ländern (Frankreich: 0,7%; Italien: 0,6%; Spanien 2,0%) überwiegend signifikant angezogen. Sobald die Belastungen durch die Restriktionen abnehmen würden, sei eine Rückkehr zu einer wieder erhöhten Wachstumsdynamik wahrscheinlich. Die EZB werde über die aktuelle Entschleunigung hinweg schauen, stattdessen die Inflation - zunächst verbal - angehen müssen. (31.01.2022/ac/a/m)





