Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Arbeitslosenquote der Eurozone ist weiterhin deutlich höher als in den USA, so die Analysten der Helaba.



Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 habe die europäische Staatsschuldenkrise bis 2013 zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit im gemeinsamen Währungsraum geführt. Während diese in den USA mittlerweile nahe ihrem Tiefpunkt angekommen sein dürfte, setze sich der Rückgang in der Eurozone kontinuierlich fort. Auch in Deutschland bestehe - ähnlich wie in den USA - nur noch wenig Spielraum nach unten. Hingegen sei die Arbeitslosigkeit in südeuropäischen Ländern wie Griechenland, Spanien oder Italien noch hoch. Das Wirtschaftswachstum dort reiche zurzeit aus, die Arbeitslosigkeit zu verringern. Besonders dynamisch sei die Entwicklung in Spanien.



Die Lohnzurückhaltung in vielen Ländern der Europäischen Währungsunion trage zur Besserung am Arbeitsmarkt bei. Darüber hinaus bleibe es notwendig, das (berufliche) Bildungssystem zu reformieren. Nur so lasse sich der Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt bewältigen. Auch könne die Flexibilität beim Einsatz von Arbeit in den Unternehmen in vielen Ländern noch gesteigert werden. (05.04.2018/ac/a/m)





