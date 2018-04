Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die in den letzten Wochen veröffentlichten konjunkturellen Stimmungsindikatoren der Eurozone signalisieren, dass der Hochpunkt bereits in den Wintermonaten erreicht wurde, so die Analysten der Helaba.In Italien werde dies mit der heutigen Veröffentlichung erwartet. Einzig Spanien habe zuletzt noch steigende Werte aufgewiesen. Allerdings sollte ein leichter Rückgang vor obigem Hintergrund nicht überraschen. Mitnichten bestehe nach Erachten der Analysten aber Grund für Konjunkturskepsis. Die Werte lägen unisono sehr deutlich im Expansionsbereich, eine geld- und zinspolitische Straffung sei nicht gegeben, die geringe Teuerung unterstütze das Wachstum des Realeinkommens und so seien die Wachstumsperspektiven unverändert intakt. Eine im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Dynamik würden die Analysten aber nicht erwarten.In den USA seien im Vorfeld des offiziellen Arbeitsmarktberichtes, der morgen zu Veröffentlichung anstehe, nochmals Indikationen zur Beschäftigungsentwicklung von Interesse. Bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sei weiterhin mit äußerst geringen Werten zu rechnen, wodurch das positive Signal für den Arbeitsmarkt, dass der ADP-Report gestern gesendet habe, untermauert werde. (05.04.2018/ac/a/m)