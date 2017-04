Bonn (www.aktiencheck.de) - Das von der EU-Kommission monatlich erhobene Verbrauchervertrauen für den Euroraum ist im April stärker als erwartet von -5,0 auf -3,6 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum befinde sich auf einem Höhenflug, der bislang aber durch die harten Konjunkturdaten zumindest nicht in diesem Ausmaß bestätigt werde. Es klaffe somit eine Lücke zwischen Stimmung und Realität, die über kurz oder lang geschlossen werden sollte. Dies könnte dadurch erfolgen, dass die Konjunktur im Frühjahr so richtig Fahrt aufnehme oder dass sich die Stimmung wieder abkühle. Natürlich könnte es auch zu einer Kombination aus beiden Effekten kommen.Mit einer massiven Beschleunigung der Konjunktur würden die Analysten von Postbank Research derzeit nicht rechnen, da die Fülle der politischen Risiken negativ auf die wirtschaftliche Dynamik ausstrahlen dürfte. Sie würden eher mit einer Moderierung der Sentimentindikatoren rechnen, die aber im April noch sehr begrenzt ausfallen sollte. Für den EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe würden sie einen Rückgang von 56,2 auf 55,9 Punkte erwarten. Dagegen sollte der EWU-Serviceindex sein Niveau von 56,0 Punkten behaupten. Für die deutschen Einkaufsmanagerindices würden sie mit leicht stärkeren Abwärtskorrekturen rechnen. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe sollte im April von sehr hohen 58,3 auf 57,5 Punkte sinken, der deutsche Serviceindex von 55,6 auf 55,2 Punkte. (21.04.2017/ac/a/m)