Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungsindikatoren aus dem Euroraum und Deutschland befanden sich zwar bis zuletzt im Abwärtstrend, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings hätten sich an etlichen Stellen auch bereits Stabilisierungsansätze oder sogar leichte Verbesserungen gezeigt. Diese Entwicklungen sollten von den Einkaufsmanagerindices für Deutschland (Fr., 14.12., 09:30 Uhr) sowie den Euroraum (Fr., 14.12., 10:00 Uhr) bestätigt werden. Die Indices für das Verarbeitende Gewerbe dürften in beiden Fällen von 51,8 auf 52,0 Punkte steigen. Beim deutschen Serviceindex rechnen die Analysten von Postbank Research mit einer leichten Befestigung um 0,2 auf 53,5 Punkte. Der EWU-Serviceindex sollte in gleichem Ausmaß auf 53,6 Punkte zulegen. Die Indikatoren würden damit auf anhaltendes, aber eher moderates gesamtwirtschaftliches Wachstum hindeuten. (07.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.