Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, werden heute die endgültigen Einkaufsmanagerindices für den Servicesektor des Euroraums sowie einzelner Mitgliedsländer jeweils für November bekannt gegeben, so die Analysten von Postbank Research.Hinsichtlich des US-ISM-Serviceindexes werde für November ein geringfügiger Rückgang um 0,2 auf 54,5 Punkte erwartet. Dies wäre weiterhin kompatibel mit einem moderaten Sektorwachstum.Die Schätzung des Datenverarbeiters ADP über die Stellenentwicklung im privaten Sektor der US-Wirtschaft gebe einen Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht werde. Der Marktkonsensus für die ADP-Schätzung liege bei einem Stellenplus von 135 Tsd. Ein Zuwachs in dieser Größenordnung würde bestätigen, dass sich die Dynamik am US-Arbeitsmarkt weiter abgekühlt habe, aber auch darauf hinweisen, dass der Aufwärtstrend immer noch intakt sei. (04.12.2019/ac/a/m)