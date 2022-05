Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich leicht eingetrübt, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices unterschiedlich entwickelt. Während der französische Gesamtindex auf 57,1 Punkte (-0,5 Punkte) leicht gefallen sei, habe sich hingegen der deutsche Gesamtindex auf 54,6 Punkte (+0,3 Punkte) etwas verbessern können. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie spürbare Rückgänge andeuten.Die Einkaufsmanagerindices würden zeigen, dass die bestehenden Probleme (Lieferkettenbeinträchtigungen, hohe Energiepreise, Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine etc.) nicht kleiner würden und sich der schwache Wachstumskurs der europäischen Wirtschaft aus dem ersten Quartal im zweiten Quartal fortsetze. (24.05.2022/ac/a/m)