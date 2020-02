Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der vorläufige Wert für den Gesamteinkaufsmanagerindex (Composite) für den Euroraum hat sich im Februar leicht auf einen Stand von 51,6 Punkten verbessert, so die Analysten der DekaBank.Möglicherweise würden sich die Lieferkettenprobleme aufgrund der Transportzeiten erst in der nächsten Umfrage bemerkbar machen. Schon jetzt würden sich aber leichte Probleme auf dem chinesischen Absatzmarkt zeigen.Für das erste Quartal 2020 sei nur mit einem schwachen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Euroland zu rechnen. (21.02.2020/ac/a/m)