Bereits im März habe es beträchtliche Erhebungsprobleme durch die Ausgangssperren und die Produktionsstilllegungen gegeben. Einen vollständigen Ausfall von Länderdaten oder von Teilfragen habe es aber nicht gegeben. Im April nun stünden für Italien keine Daten zur Verfügung.



In allen Wirtschaftsbereichen sei es dramatisch abwärts gegangen. Der Economic-Sentiment Indikator sei in den Teilbereichen Dienstleister und Einzelhandel auf ein neues Allzeittief abgestürzt.



In der Länderabgrenzung habe sich ebenfalls starke Abwärtsbewegungen unter den vier größten EWU-Staaten gezeigt: Niederlande (-32,0 Punkte) Spanien (-26,0 Punkte), Deutschland (-19,9 Punkte), Frankreich (-16,3) und Italien (keine Daten).



Das Economic Sentiment deute eine Vollbremsung der europäischen Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 von mehr als -10% im Vergleich zum Vorquartal an. (29.04.2020/ac/a/m)





