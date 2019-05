München (www.aktiencheck.de) - Der Populismus ist auf dem Vormarsch - und ein Trend, der zu einer außergewöhnlichen Umwälzung der globalen Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren beitragen wird, so die Experten von AB."Die Europawahlen sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs, was den Populismus betrifft", sage Williams. Wichtiger sei der anhaltende Handelskrieg zwischen den USA und China. "Er hat das globale Wachstum bereits gebremst, ist aber vor allem ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Regeln für den Welthandelt ändern werden."Auch auf nationaler Ebene schreite der Populismus weiter voran. "In Großbritannien hat die konservative Regierung unter der Belastung durch den Brexit erheblich an Zustimmung verloren. Das erhöht das Risiko einer vorgezogenen Wahl und möglicherweise eines Sieges für eine Labour-Regierung mit einer populistischen Agenda", erkläre Williams. (21.05.2019/ac/a/m)