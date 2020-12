Bonn (www.aktiencheck.de) - Wenig überraschend wird die Zementherstellung als "schmutziger" Sektor wahrgenommen, immerhin gehen rund acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf die Branche zurück, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Speziell in Europa würden bei diesem Urteil allerdings leicht erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern vernachlässigt. Besonders die Marktführer hätten wegen des Risikos einer bevorstehenden Verschärfung der Emissionsvorschriften und -reduzierungsziele bereits umfassende Maßnahmen ergriffen. Rund 40 Prozent der CO2-Emissionen des Sektors würden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt, weshalb die Unternehmen verstärkt in die Erhöhung der Energieeffizienz und den Einsatz alternativer Brennstoffe investieren würden.



Der Großteil der Emissionen entstehe allerdings durch chemische Reaktionen in der Produktion, was durch den Einsatz von Technologien zur Kohlenstofflagerung ausgeglichen werden solle. Die großen Zementhersteller Europas seien daher gut dafür gerüstet, die Klimaziele der EU zu erfüllen. Ihre Aktien dürften zukünftig auch in ESG-Portfolios berücksichtigt werden. Allerdings werde der Sektor mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18,5 bereits leicht teuer als der Gesamtmarkt gehandelt. (17.12.2020/ac/a/m)



