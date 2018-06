In Deutschland liege die Bauintensität hingegen im "normalen" Bereich. Zwar habe sich die Zahl der fertiggestellten neuen Wohnungen seit 2010 jährlich dynamisch auf inzwischen rund 285.000 Wohnungen im Jahr 2017 erhöht. Der aktuelle Wert (2017) für die Bauintensität in Deutschland liege dennoch dicht am langfristigen Durchschnitt von 3,5 Wohnungen je 1.000 Einwohner.



Die Frage sei nun, ob die Zunahme der Bauaktivitäten in einigen europäischen Metropolen mittlerweile ein Maß erreicht habe, das Investoren aufhorchen lassen sollte. Mit anderen Worten: Handle es sich um ein spekulatives Überangebot an Wohnraum? Die klare Antwort: Nein. Der Wohnungsneubau könne in den meisten der hier betrachteten Metropolen nach wie vor nicht mit der demografischen Dynamik schritthalten.



Selbst in Stockholm und Oslo sei in den vergangenen Jahren die Anzahl der Haushalte schneller gewachsen als die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen. Den massivsten Überhang der hier betrachteten Metropolen weise München auf. In den Jahren 2010 bis 2017 stünden mehr als 115.000 neuen Haushalten gerade einmal rund 55.000 neue Wohnungen gegenüber.

Ausblick: Wohnungs- und Häuserpreise würden sich 2018 stabilisieren



Der aktuelle Rückgang der Wohnungspreise sei deshalb nicht zu verwechseln mit dem Platzen einer spekulativen Blase aufgrund allzu optimistischer Erwartungen oder "irrationalen Überschwangs". Eine breite spekulative Bautätigkeit sei in Europa nicht zu beobachten.



Insofern seien die aktuellen Preiskorrekturen nach jahrelangen realen Preiszuwächsen nicht ungewöhnlich. Die weiterhin robusten ökonomischen und demografischen Rahmenbedingungen würden dafür sorgen, dass sich die Preise für Wohneigentum in Oslo und Stockholm in diesem Jahr weiter stabilisieren würden.



Eine für die Gesamtwirtschaft und das Finanzsystem gefährliche Erosion der Preise für Wohneigentum könnte dann eintreten, wenn die Wirtschaft in eine schwere Rezession gerate oder das Zinsniveau massiv und sprunghaft ansteige. Beide Szenarien seien derzeit unwahrscheinlich. (27.06.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Wohnungsmärkte zeigen seit Mitte 2017 Ermüdungserscheinungen - vor allem im Norden Europas, so die Experten von Scope Analysis.Die deutlichsten Preiseinbrüche habe es in Metropolen wie Oslo, Stockholm, Zürich und London gegeben. Ende die Hauspreisrally?Als ein Grund für die jüngsten Hauspreiskorrekturen werde häufig die in den vergangenen drei Jahren signifikante Ausweitung des Wohnungsangebots angeführt. 2017 sei das Wohnungsangebot zum ersten Mal seit langem fast flächendeckend in Europa gewachsen – auch wenn die Wachstumsdynamik in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sei.