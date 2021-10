Indem Unternehmen verpflichtet würden, eine Fülle von Nachhaltigkeitsdaten zu erstellen und offenzulegen, könnten Investoren ihr Kapital in Firmen und Projekte lenken, die in der Lage seien, beim Übergang zu einer grüneren, gerechteren Wirtschaft zu florieren. Die EU-Taxonomie - ein grünes Klassifizierungssystem - dürfte einen wesentlichen Beitrag zu den Klima- und Umweltzielen der EU leisten.



Neben der Fülle an Daten, die das EU-Regelwerk generieren werde, werde es auch zu neuen Anlageprodukten und -möglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen führen. Unternehmen würden über die Reduzierung ihres Klima-Fußabdrucks hinausgehen und viele der dringendsten Probleme der Welt angehen. Viele Unternehmen würden innovative Lösungen entwickeln, die von Recycling über Wasseraufbereitung und Energieinfrastruktur bis hin zur Kohlenstoffabscheidung reichen würden. Über das Klima hinaus würden Regulierungsbehörden und Investoren immer mehr Gewicht auf soziale Fragen legen, um Lösungen in Bereichen wie Gesundheit und Bildung voranzutreiben.



Für die Anleger bedeute dies ein breiteres Spektrum an Aktien, die sich an der EU-Taxonomie orientieren würden. Bei den festverzinslichen Wertpapieren würden die Unternehmen verstärkt Green Bonds ausgeben, die den neuen EU-Standards entsprechen und es den Anlegern ermöglichen würden, gezielt auf bestimmte Projekte zu setzen. Investoren würden wahrscheinlich auch eine immer wichtigere Rolle bei der alternativen Finanzierung spielen, indem sie Unternehmen und Projekten, die traditionell auf Banken angewiesen seien, wichtige Finanzierungen zur Verfügung stellen würden.



Die Auswirkungen des EU-Regelwerks würden weit über Europa hinaus zu spüren sein. Heinsbroek dazu: "Der ‚Brüsseler Effekt‘ hat dazu geführt, dass Länder auf der ganzen Welt begonnen haben, ähnliche Regeln und Vorschriften wie die der EU als globale Best Practice zu übernehmen. In den Schwellenländern, in denen viele der vom Klimawandel am stärksten bedrohten Länder zu finden sind, bedeutet dies, dass europäische Investitionen leichter in diese Volkswirtschaften fließen können und europäische Investoren eine höhere Nachhaltigkeitsrendite erzielen können."



Einige Länder, wie z. B. Südkorea, hätten bereits Vorschriften zur Förderung der Nachhaltigkeit erlassen. In der gesamten Region würden Regulierungsbehörden und Unternehmen prüfen, wie sie zumindest einige der EU-Bestimmungen übernehmen und umsetzen könnten. Viele Unternehmen in Asien seien sehr daran interessiert, den EU-Nachhaltigkeitsrahmen einzuhalten, da dies ihnen helfen werde, Investoren zu gewinnen und ihre Performance zu verbessern.



Heinsbroek ergänze: "Es wird einige Zeit dauern, bis die Auswirkungen des Regelwerks auf den Markt für nachhaltige Anlagen voll zum Tragen kommen. Während ein Großteil der primären Rechtsvorschriften bereits in Kraft ist, sind die detaillierteren Bestimmungen, die sogenannten Stufe 2, die zur Umsetzung des Maßnahmenpakets erforderlich sind, noch in Arbeit. Dennoch sind die Aussichten für nachhaltige Investitionen klar. Anleger, die ihre Portfolios so positionieren, dass sie von den kommenden Änderungen profitieren, können langfristig attraktive Renditen erzielen und einen immer größeren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten." (19.10.2021/ac/a/m)





