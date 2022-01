In Übersee habe sich ein ähnliches Bild abgezeichnet: Nach einem schwachen Wochenbeginn habe manch ein Anleger die gesunkenen Kurse von Tech-Aktien als Einstiegsmöglichkeit genutzt. So habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Plus von knappen 1,5% die Gewinnerliste der US-Leitindices angeführt. Auch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (+0,9%) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (+0,5%) hätten sich von ihren jüngsten Verlusten etwas erholen können, auch wenn diese im Vergleich zu ihren europäischen Pendants in den vergangenen Tagen noch etwas glimpflicher davongekommen seien.



Nicht nur für den Aktienmarkt sei es die vergangenen Wochen und Monate mehrheitlich aufwärts gegangen, auch die Inflation habe lange nicht gesehene Höhen erklommen. Im Dezember könnte diese in den USA sogar bei 7% gelegen haben. Im Senatsausschuss für Banken habe Jerome Powell indes bekräftigt, die Inflation bekämpfen zu wollen. Laut dem FED-Präsidenten sei der Großteil dieser auf die Corona-Pandemie und damit einhergehenden Problemen, wie Lieferengpässe, zurückzuführen. Er habe sich optimistisch gezeigt, dass diese Schwierigkeiten im Zuge der Erholung nach der Pandemie überwunden würden und damit auch die extreme Inflation etwas eingebremst werde. Laut Medienberichten würden mehrere FED-Mitglieder drei Zinsanhebungen im kommenden Jahr erwarten.



Der asiatische Markt präsentiere sich heute sehr stark. Sowohl in Japan, Korea als auch China würden die wichtigsten Leitindices deutlich über ihren Vortagesniveaus notieren. Die vorbörslichen Indikatoren würden in Europa auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten. Auf der Makroseite erwarte man mit Spannung die heutige Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Dezember.



Im Rohstoffbereich habe sich der Ölpreis von seinen jüngsten Abgaben deutlich erholen können. Für die US-Rohölsorte WTI sei es mit einem Plus von über 3,8% deutlich aufwärts gegangen. Auch die Sorte Brent habe leicht dazugewonnen und notiere aktuell bei etwa USD 83,73 je Barrel. Nach den Aussagen Powells habe sich der Dollar etwas leichter gezeigt, was wiederum den Goldpreis (+1,0%) unterstützt habe. Die Preise von "digitalem Gold", sprich Bitcoin & Co., hätten sich nach der jüngsten Talfahrt wieder etwas stabilisiert. Für Bitcoin und Ethereum sei es in den letzten 24 Stunden um 1,5% bzw. 3,8% nach oben gegangen, was jedoch einem 7-Tage-Minus von 7,8% bzw. 15,1% gegenüberstehe. (12.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Wochenauftakt schlossen Europas Börsen am gestrigen Handelstag mehrheitlich über ihren Vortagesniveaus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (+1,1%) als auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (+1,0%) hätten ihre jüngsten Verluste etwas eingrenzen können. Überdurchschnittlich hätten dabei die Tech-Titel zugelegt, welche zuletzt im Zuge der stark ansteigenden Staatsanleiherenditen akzentuiert nachgegeben hätten. Der Sektor habe sich gestern mit einem Zuwachs von 1,6% als klarer Gewinner am europäischen Markt entpuppt. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe mit einem Plus von 1,1% die Verluste des Vortages fast zur Gänze wieder wettgemacht.