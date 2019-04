Ursächlich für die Entwicklung seit Jahresbeginn sind unseres Erachtens zwei Faktoren gewesen: Zum einen die von der EZB vor wenigen Wochen verkündete Botschaft, dass der ursprünglich für dieses Jahr angekündigte Zinsanstieg bis auf weiteres, also möglicherweise über 2020 hinaus, verschoben ist, so Philipp van Hove weiter. Das habe zu einer nachhaltigen Neuorientierung der Marktteilnehmer geführt. Zudem sei die Hoffnung gekeimt, dass es konjunkturell bei einer Delle bleibe und der von offizieller Seite in Form der Prognosen nationaler und supranationaler Einrichtungen erwartete Einbruch abgesagt werden könne. Dies würde durch eine verbesserte Gewinnsituation der Unternehmen für neue Bewertungsspielräume auf der Aktienseite sorgen.



Auf den Schultern eben dieser beiden Faktoren laste aber auch die Verantwortung für eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung. Dabei gelte festzuhalten: Europas Aktienmarkt sei seit Jahresbeginn um über 15% teurer geworden. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11, das - vielleicht auch mit dem Restalkohol der Silvesternacht - dem einen oder anderen als Opportunität erschien, liegt jetzt bei knapp 13, so Philipp van Hove weiter. Rückblickend über die letzten fünf bis zehn Jahre nicht teuer, aber eben auch kein Schnäppchen mehr.



Insofern sollte man sich nach möglichen Belastungsfaktoren umschauen: Aus Sicht global agierender Investoren werde eine konjunkturelle Abkühlung Chinas immer noch als größtes Risiko gehandelt. Gleich danach folge der offene Handelskonflikt mit den USA. Beide seien eng miteinander verbunden. Derzeit scheine jedenfalls der im Wochenabstand wiederholte Satz "Die Gespräche laufen" bereits ausreichend, um diese Sorgen soweit zu dämpfen, dass Europas Aktienmärkten noch mehr zugetraut werde.



Auf der anderen Seite würden die Europa-Wahlen und der Brexit - was kalendarisch als Erstes komme, bleibe abzuwarten - nur von wenigen als möglicher Belastungsfaktor empfunden. Bezüglich der Europa-Wahl vermute Philipp van Hove allerdings, dass es mit näher rückendem 26. Mai noch für Unruhe sorgen werde, wenn die Wahl-Umfragen als rechts- oder linksextrem empfundenen Parteien größere Zugewinne vorhersagen würden.



Und beim Brexit? Nun, da sei Philipp van Hove tatsächlich gespalten. Ein flächiges Engagement habe Stand heute somit für ihn eher den Charakter einer Wette. Insofern seien für die Insel selektive, fundamental begründete bottom-up-Investments, die sich weitestgehend unabhängig vom Ausgang des parlamentarischen Ränkespiels der Briten gut zu schlagen versprächen, das Gebot der Stunde.



Sicher sei sich Philipp van Hove nur in einer Hinsicht: Die kommenden drei Quartale werde Europas Aktienmarkt keine Einbahnstraße bleiben. (25.04.2019/ac/a/m)







