Boston (www.aktiencheck.de) - Die Aufregung unter den europäischen Aktienbullen, die glauben, dass die jüngste Outperformance des europäischen Aktienmarktes im Vergleich zu den USA das dünne Ende des Kegels sein könnte, scheint zu wachsen, so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Obwohl Europa im Allgemeinen bei der Eindämmung von COVID-19 eine bessere Arbeit geleistet habe und seine Volkswirtschaften früher und erfolgreicher wieder öffnen dürften (siehe Frankreichs letzte PMI-Lektüre), würden viele Unsicherheiten bestehen bleiben. Eine Sorge sei der Brexit, dazu kämen die Spannungen zwischen Deutschland und der Europäischen Zentralbank (EZB) in Bezug auf die so genannten "Coronabonds" - trotz Merkels und Lagardes Bemühungen, die Risse zu überdecken. Ähnlich verhalte es sich zwischen dem neu belebten deutsch-französischen Machtzentrum und den so genannten "Genügsamen Vier" - Schweden, den Niederlanden, Dänemark und Österreich - und auch zwischen den USA und der EU in Bezug auf die Steuer auf digitale Dienstleistungen, ein Thema, das im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erhalten werde. Der Kollateralschaden, den Europa (und insbesondere die größte, offenste und exportorientierteste Wirtschaft der Region - Deutschland) erleiden werde, wenn die USA und China weiterhin politische und wirtschaftliche Schläge austeilen würden, sei ebenfalls ein Trend, der sich wahrscheinlich noch verstärken werde, um der innenpolitschen Ausrichtung gerecht zu werden.Eine Outperformance Europas hänge von einem Wiedererstarken der Finanzwerte ab, was im derzeitigen Umfeld niedriger und flacher Renditekurven und ohne irgendeine Form der regulatorischen Arbitrage, die die USA viel geschickter zu handhaben schienen, schwer vorstellbar sei. Kurz gesagt: Man sollte diese Rally genießen, solange sie andauere. (30.06.2020/ac/a/m)