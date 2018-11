Seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 hätten sich europäische Aktien schwächer entwickelt als US-Titel. Während der US-Markt rund 50 Prozent über seinem Hoch des Jahres 2007 notiere, liege Europa immer noch etwa 20 Prozent unter seinem letzten Höchststand. Diese Diskrepanz lasse sich Gallagher zufolge im Großen und Ganzen mit der Krise der Eurozone in den Jahren 2010 bis 2012 erklären, die in Ländern wie Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und Irland zu einer schweren Rezession geführt habe. Erst in den vergangenen fünf Jahren habe sich eine Erholung in Europa beobachten lassen.



"Wir sind der Auffassung, dass sich die Eurozone nun endgültig auf dem Weg der Besserung befindet und - getragen von den Gewinnen - wahrscheinlich zu einer Aufholjagd gegenüber US-Aktien ansetzen wird. Das zugrunde liegende Gewinnwachstum in Europa liegt aktuell bei 8 Prozent bis 10 Prozent pro Jahr, und wir erwarten, dass dies so bleiben wird", sage Gallagher. In einigen Bereichen sehe der Experte besonders attraktive Anlagemöglichkeiten. So hätten sich beispielsweise der Automobil- und der Bausektor von ihren sehr tiefen Niveaus erholt. "Zudem befinden wir uns nun seit zwei Jahren in einer Phase, die nach unserer Einschätzung letztlich zu einem langen Expansionszyklus werden kann. Wir sind hinsichtlich des Potenzials und der Zeit, die diesen Sektoren für weiteres Wachstum verbleibt, optimistisch."



Dass europäische Aktien ausschließlich von der Entwicklung der Volkswirtschaften in Europa beeinflusst würden, halte der Experte für einen Irrglauben: "Europa kann den Anlegern weitaus mehr bieten. Tatsächlich werden fast 40 Prozent der Umsätze außerhalb Europas erwirtschaftet, nämlich in Schwellenländern. Europäische Aktien ermöglichen den Anlegern daher ein Engagement in einigen der dynamischsten und wachstumsstärksten Teilen der Weltwirtschaft, die nach unserer Einschätzung in den nächsten zehn Jahren als treibende Kraft für das Gewinnwachstum fungieren werden", sage Gallagher.



Von den Gewinnen, die in Schwellenländern erzielt würden, entfalle ein großer Teil auf China. Beispielsweise sei Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) bereits seit dem Jahr 1986 in China präsent und heute der größte Autohersteller des Landes. Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre sei jedes Auto in Shanghai ein Volkswagen Passat gewesen, weil kein anderes Modell erhältlich gewesen sei. "Der Fall Volkswagen ist nicht ungewöhnlich. Tatsächlich expandierten viele europäische Unternehmen sehr frühzeitig in die Emerging Markets und haben dort nach wie vor eine starke Präsenz. Folglich gibt es einige sehr große europäische Unternehmen, die in China rentabel arbeiten", erläutere der Experte.



Die Kombination aus der Erholung in Europa, der überfälligen Aufholjagd gegenüber US-Aktien und dem langfristigen Wachstum in den Schwellenländern zeige, dass europäische Aktien sehr viel mehr zu bieten hätten, als häufig angenommen werde. "Wir sind davon überzeugt, dass die langfristigen Aussichten für die Volkswirtschaften und Unternehmen in der Region gut sind und erwarten, dass die europäischen Märkte florieren werden", schließe Gallagher. (29.11.2018/ac/a/m)







