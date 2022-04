München (www.aktiencheck.de) - Die Folgen des Krieges und der coronabedingten Einschränkungen in China belasten die Weltkonjunktur, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Am Montag werde erst mal das ifo-Geschäftsklima die aktuelle Einschätzung der deutschen Unternehmen zu der Geschäftslage und -erwartungen zeigen. Am Mittwoch folge das deutsche GfK-Konsumklima. Die EU-Kommission werde am Montag ihre wohl spürbar reduzierten Wirtschaftsprognosen vorlegen, bevor am Donnerstag das sogenannte Wirtschaftsvertrauen für den Euroraum die Eintrübung bestätigen dürfte. Am meisten Aufmerksamkeit sollten allerdings die vorläufigen April-Inflationszahlen erhalten, die am Donnerstag für Deutschland und am Freitag für den gesamten Euroraum veröffentlicht würden, bevor am Freitag jeweils Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal die europäische Datenwoche abrunden würden.In den USA stehe am Dienstag das Verbrauchervertrauen für April im Fokus, zusammen mit den Industrieaufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter im März. Am Donnerstag würden auch in Amerika die Daten zum Bruttoinlandsprodukt im Startquartal folgen, bevor am Freitag Kerninflationszahlen sowie Einkommens- und Konsumdaten publiziert würden. Und während sich in Japan die Blicke vor allem auf Donnerstag mit der Sitzung der Bank of Japan richten würden, stünden am Freitag und Samstag in China die wichtigsten Einkaufsmanagerindices für den aktuellen Monat an. (22.04.2022/ac/a/m)